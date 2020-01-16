Хьюстон, США, , 06:23 — REGNUM Выстрел в школе американского Хьюстона (штат Техас), убивший учащегося этого учебного заведения, был произведен случайно, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные прокуратуры.

По их версии, 16-летний ученик по ошибке произвел выстрел в своего друга, когда они находились в одном помещение с четырьмя другими школьниками. Отмечалось, что подросток после выстрела скрылся. В прокуратуре отметили, что погибший и убийца находились в дружеских отношениях.

«Он, основываясь на свидетельских показаниях, которые у нас сейчас есть, не собирался убивать своего друга», — заявил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января произошла стрельба в одной из школ Хьюстона. В результате стрельбы погиб старшеклассник. Медики пытались оказать ему медицинскую помощь на месте происшествия, однако не смогли спасти его жизнь.

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