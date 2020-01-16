Кировград, Свердловская область, , 06:06 — REGNUM В Кировграде вынесен приговор в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном проникновении в квартиру бывшей супруги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года мужчина, несмотря на запреты со стороны бывшей супруги и её матери, против воли женщин проник в их квартиру, расположенную на первом этаже многоэтажного дома. Чтобы осуществить задуманное, злоумышленник разбил стекло на двери балкона. Преступление отягощалось тем, что гражданин находился в алкогольном опьянении.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл в июле в Североуральске. В тот день пьяный гражданин проник в жилище посторонних людей и уснул на диване. Его обнаружила соседка, которая пришла кормить кошек в отсутствие хозяйки дома. Женщина вызвала полицию и мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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