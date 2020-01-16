Сухой Лог, Свердловская область, , 05:41 — REGNUM В Сухом Логу Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала ехавшая на вызов машина скорой помощи. Как сообщает информационный портал Е1, дорожная авария произошла на улице Белинского вечером 15 января.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, карета скорой помощи спешила на вызов и двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами, однако двигавшийся в попутном направлении автомобиль KIA не уступил дорогу, и произошла авария. В результате ДТП люди не пострадали, но обе машины оказались разбиты. В итоге на вызов пришлось отправить другую машину скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября аналогичный инцидент произошёл в Екатеринбурге. Так 4 октября 2019 года на улице Сыромолотова в дорожно-транспортное происшествие попала машина скорой помощи, которая ехала после вызова в медицинское учреждение.

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А в начале декабря в Екатеринбурге на улице Титова водитель иномарки врезался в скорую помощь которая двигалась по проезжей части со включенными спецсигналами.

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