Иркутск, , 05:09 — REGNUM Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Трагедия произошла вечером 15 января, когда глава семьи находился на работе, мать отлучилась в магазин, а трое детей — мальчики 2012 и 2016 года рождения и девочка 2017 года — остались одни.

Предполагается, что пожар возник в прихожей, где был включен светильник, и откуда после «хлопка» пошёл густой дым.

Старший мальчик пытался вывести младших из дома, но не справился с испугавшимися детьми и побежал к соседям, которые вызвали пожарных. Он был госпитализирован с ожогами.

Около 00:00 по местному времени пожарные обнаружили в помещении погибших младших мальчика и девочку.