Южно-Сахалинск, , 04:53 — REGNUM Пожар в частном доме произошел в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло в частном одноэтажном доме около 10:30 по местному времени (02:30 по московскому). Спасатели прибыли на место происшествия спустя пять минут после поступления вызова. К моменту их прибытия на место возгорания, огнем была охвачена площадь в 56 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало. Выясняются причины возникновения пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в деревянном одноэтажном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Связист» на Камчатке произошел пожар. В результате возгорания здания сгорело полностью. Пострадавших не было.

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