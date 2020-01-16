Бейрут, , 04:47 — REGNUM Ситуация у российского посольства в столице Ливана, где произошли столкновения демонстрантов с полицейскими, остается напряженной, сообщает РИА Новости.

К месту противостояния пребывает все больше протестующих, а также стягиваются военные и автомобили скорой помощи. Правоохранительные органы отпустили десять человек из 59 задержанных ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство РФ в Бейруте оказалось в эпицентре столкновений полиции и протестующих, потребовавших освободить своих сторонников. После того, как полицейские, которых демонстранты забрасывали камнями, применили гранаты со слезоточивым газом, две из них попали на территорию российского посольства. Никто из дипломатов не пострадал.

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