Южно-Сахалинск, , 01:35 — REGNUM Легковой автомобиль Mitsubishi Colt сбил женщину на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе 9 утра по местному времени (около 01:00 по московскому) на перекрестке проспекта Победы и Физкультурной улицы. Отмечается, что женщина переходила улицу по пешеходному переходу, однако попала под колеса иномарки, за рулем которой находился 74-летний водитель. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января внедорожник столкнулся с иномаркой на проспекте Мира в Южно-Сахалинске. В результате ДТП пострадала водитель легковушки, ее госпитализировали.

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