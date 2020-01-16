Санкт-Петербург, , 01:35 — REGNUM В результате столкновения автомобиля такси с машиной скорой помощи в Санкт-Петербурге вечером 15 января пострадала пассажирка такси. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, столкновение произошло около 22:50 в Калининском районе Петербурга, на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева.

В результате столкновения такси — легкового автомобиля Volkswagen и автомобиля скорой медицинской помощи Ford пассажирка такси, женщина 1986 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.