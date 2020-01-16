Бейрут, , 00:54 — REGNUM Посольство РФ в Бейруте оказалось в эпицентре протестов, но не является объектом противостояния между демонстрантами и полицейскими. Об этом 15 января заявил РИА Новости представитель дипломатической миссии.

Как пояснил дипломат, целью демонстрантов, которые требуют от властей Ливана освободить своих сторонников, является расположенное рядом с российским посольством здание полиции. Он добавил, что среди работников российского представительства пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, для разгона протестующих полиция применила гранаты со слезоточивым газом, две из них разорвались на территории посольства РФ.

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