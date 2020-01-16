Бейрут, , 00:01 — REGNUM Российские дипломаты не пострадали во время столкновений демонстрантов с полицией, происходящих возле здания посольства РФ в Бейруте. Об этом 15 января сообщили журналистам в пресс-службе диппредставительства РФ.

По данным пресс-службы, на территорию посольства попало несколько петард и гранаты со слезоточивым газом. Пострадавших среди сотрудников посольства нет, диппредставительство функционирует в штатном режиме.

Отмечается, что российские дипломаты испытывают на себе действие слезоточивого газа.

Полиция Бейрута применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые собрались на стихийный митинг возле здания отделения полиции, где содержатся задержанные при столкновениях с полицией участники акции протеста. Всего было задержано 59 человек. При этом в результате столкновений пострадали 47 полицейских.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попадании на территорию российского посольства в Бейруте двух гранат со слезоточивым газом.

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