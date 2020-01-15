Аликанте, Испания, , 23:53 — REGNUM Работа аэропорта в испанском городе Аликанте была прервана из-за пожара. Об этом 15 января сообщает испанское управление аэропортов (AENA) на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что аэропорт прерывает свою работу до 12:00 по местному времени 16 января из-за масштабного пожара, произошедшего 15 января на крыше здания аэропорта.

В связи с пожаром была проведена срочная эвакуация пассажиров и сотрудников одного из терминалов воздушной гавани. Пострадавших в результате пожара нет, возгорание было оперативно взято под контроль прибывшими на место происшествия пожарными.

Управление аэропортов рекомендовало пассажирам уточнять информацию о переносе авиарейсов у своих авиакомпаний.

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