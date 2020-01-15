Ижевск, , 23:42 — REGNUM В частном детском саду Ижевска, где ранее скончалась годовалая девочка, в ходе проерок нашли множество нарушений. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» заявилапрокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Анна Ващенко.

По ее словам, установлено, что детский сад работал без лицензии, многие сотрудники не имели педагогического образования, а также разрешений на проведение образовательных мероприятий. Кроме того, были выявлены нарушения санитарных норм.

Ващенко подчеркнула, что выявленные нарушения не связаны с гибелью ребенка. Причина смерти девочки будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из частных детских садов Ижевска обнаружено тело годовалой воспитанницы. Отмечалось, что «видимых признаков насильственной смерти» не было.