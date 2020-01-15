Бейрут, , 23:52 — REGNUM Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте. Об этом 15 января сообщил журналистам советник российского диппредставительства в Ливане.

Посольство РФ в Бейруте находится рядом с улицей Мар-Ильяс, где собрались демонстранты, требующие освобождения арестованных полицией участников массовых акций протеста.

Протестующие организовали стихийный митинг возле отделения полиции. Силовики, в свою очередь, не сумев убедить протестующих разойтись, применили против них гранаты со слезоточивых газом. Две гранаты попали на территорию посольства РФ в Бейруте.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате акций протеста, переросших в столкновений с полицией в Бейруте, полицией были задержаны 59 человек. В ходе акций протеста демонстранты перекрывали улицы и бросали камни и палки в силовиков, пытавшихся воспрепятствовать действиям митингующих.

Также сообщалось о минимум 20 пострадавших в результате акций протеста в Ливане.

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