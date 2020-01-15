Бейрут, , 23:52 — REGNUM Небольшие группы протестующих блокировали ряд улиц горящими покрышками и мусорными баками в столице Ливана, Бейруте. Об этом 15 января сообщает ливанский телеканал LBC.

Манифестанты подожгли покрышки и мусорные баки на двух самых оживлённых улицах Бейрута. Блокировать автодороги участники протестной акции начали вечером, в конце рабочего дня. Из-за этого в городе образовались многокилометровые заторы.

Сотрудники полиции не предпринимают никаких мер к протестующим, пытаясь договориться с ними мирно о деблокировке улиц. В некоторых местах полицейским удалось потушить покрышки и баки и частично стабилизировать транспортную ситуацию.

Часть демонстрантов собралась возле отделения полиции, где содержаться манифестанты задержанные во время столкновений с полицией. Участники акций протеста проводят здесь стихийный митинг.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновениях демонстрантов с полицией в Бейруте. Демонстранты блокировали дороги и разгромили несколько отделений банков. В результате столкновений были задержаны 59 протестующих, пострадали 47 сотрудников полиции.

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