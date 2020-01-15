Нарьян-Мар, , 23:10 — REGNUM СУ СКР по Архангельской области и НАО завершило предварительное расследование дела об убийстве шестилетнего мальчика в одном из детских садов Нарьян-Мара.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 36-летний житель окружной столицы, нанесший смертельные удары ребенку, признан невменяемым. Экспертизу проводили специалисты ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского». Они установили, что преступник страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был не вменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера.

Вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение, сразу же встал после его задержания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2019 года 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь. Преступник беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей и нанес смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.