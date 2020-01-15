Приштина, 15 января 2020, 23:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 произошло 15 января в сербском крае Косово и Метохия, сообщает Сейсмологический институт Сербии.
Подземные толчки были зафиксированы около 17.30 по местному времени (15:30 мск), эпицентр землетрясения располагался в районе Газиводе. Позднее было зафиксировано ещё два подземных толчка в районе Косовска-Митровицы и Бальевце магнитудой 4 и 2,6 соответственно.
Сведений о возможных пострадавших и разрушениях до настоящего времени не поступало.