Нижний Новгород, , 22:58 — REGNUM В отношении жителя Москвы вынесен приговор по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). ДТП, виновником которого он являлся, произошло ещё в 2004 году, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Нижегородской области.

Суд установил, что в ноябре 2004 года мужчина ехал по улице Станционной в Арзамасе, он неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия и выехал на бордюр, где сбил юношу и девушку. Они получили тяжелые телесные повреждения, которые привели к смерти.

Тогда в ходе расследования мужчина признался в преступлении, компенсировал моральный вред родителям погибших, но в мае 2005 года скрылся и был объявлен в розыск. Его нашли только спустя 15 лет.

В суде он вновь признал вину, дополнительно компенсировал моральный вред, принес извинения потерпевшим, но так и не объяснил, почему он скрывался.

Подсудимому назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии-поселении, также его лишили права управления автомобилем на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Иркутской области вынесли приговор женщине, совершившей преступление 16 лет назад.

Весной 2003 года осужденная задумала убийство супруга, для чего она за 75 тыс. рублей наняла знакомого мужчину. Она помогла сообщнику проникнуть в квартиру и передала ему нож. В итоге, помогая сообщнику, она нанесла супругу множественные удары ножом. 51-летний мужчина скончался на месте. Её сообщник был осужден. Организатор убийства была объявлена в федеральный розыск и скрывалась долгие 15 лет. Однако в 2018 году она всё же была задержана. В августе 2019 года иркутский областной суд приговорил подсудимую к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.