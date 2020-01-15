Дмитров , Московская область, , 22:51 — REGNUM Доследственная проверка начата следователями после жёсткой посадки частного вертолёта в Дмитровском районе Московской области. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Инцидент произошёл недалеко от поселка Новосиньково на севере Московской области. Вынужденную посадку совершил частный вертолет Robinson с одним пилотом на борту. По предварительным данным, жёсткая посадка воздушного судна произошла из-за частичного отказа двигателя.

В результате происшествия никто не пострадал, пилоту была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время организованы работы по эвакуации вертолёта.

По факту жёсткой посадки вертолёта организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, начат ряд мероприятий с целью установления всех обстоятельств и причин авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном приземлении вертолёта Ми-26 в Красноярском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Транспортный вертолет Ми-26 экстренно приземлился в Красноярском крае