Каталония, Испания, , 22:50 — REGNUM До трёх человек возросло количество жертв взрыва с последующим пожаром в испанской провинции Таррагона в автономном сообществе Каталония. Об этом 15 января сообщает в социальной сети Twitter служба гражданской защиты Каталонии.

Скончался один из восьми пострадавших, госпитализированных в больницу в районе Валь д'Эброн в Барселоне. Раненый был госпитализирован в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате взрыва с последующим пожаром на химзаводе. Один из погибших был обнаружен на территории завода под обломками.

Второй погибший был местным жителем, на него упал потолок в доме после того, как на дом рухнул железный лист весом около тонны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что железный лист, убивший жителя Террагоны, предположительно, является крышкой взорвавшегося реактора на химзаводе.

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