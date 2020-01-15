Санкт-Петербург, , 22:11 — REGNUM Попытка ограбления банка была совершена неизвестными злоумышленниками в Санкт-Петербурге. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл около 19:52 мск в офисе финансово-кредитного учреждения на улице Савушкина. По предварительной информации, четыре злоумышленника в розовых масках и с предметами, похожими на автоматическое огнестрельное оружие, в руках совершили попытку хищения денег.

Встретив сопротивление со стороны работников банка, несостоявшиеся грабители поспешили скрыться с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники полиции начали ряд мероприятий по установлению личностей и розыску злоумышленников.

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