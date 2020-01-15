Мытищи, Московская область, , 22:10 — REGNUM Возгорание произошло в сельском магазине в городском округе Мытищи в Подмосковье. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Пожар произошёл в деревне Николо-Прозорово в одноэтажном здании магазина. Площадь возгорания составила 250 кв. метров. Для ликвидации пожара были мобилизованы 12 человек и четыре единицы техники.

Локализация пожара была объявлена в 20:10 мск. Пострадавших в результате пожара нет. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 43 человек из здания ресторана в Уфе из-за возгорания в вытяжной трубе.

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