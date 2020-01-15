Красноярск, , 20:11 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали работников фиктивной фирмы, снабжавшей фальшивыми паспортами и другими поддельными документами нелегальных мигрантов из стран Туркестана, передает «Вечерний Бишкек».

Фирма, открытая двумя местными жителями в 2018 году, заключала с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры и оформляла документы для их постановки на миграционный учет.

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В ходе досмотра у задержанных изъято десять поддельных паспортов граждан Киргизии. В ходе последующих обысков также обнаружено еще около ста поддельных документов и пять фальшивых печатей.

В отношении руководителей фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Если суд признает их виновными, то им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

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