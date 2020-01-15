Анкара, , 20:02 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения рыбацкой шхуны «Дурсун Али Коскун» с танкером «Глард 2», шедшим в территориальных водах Турции под российским флагом. Инцидент произошел на шельфе Килиоса, передает Hurriyet.

Среди погибших оказался трудовой мигрант из Туркмении Бегенч Овлиягулиев, тело которого турецкие дайверы обнаружили во время поисково-спасательных работ в затонувшем на глубине 82 метров рыболовном судне.

Тело погибшего гражданина Туркмении подняли с глубины и доставили на берег, где его опознали друзья Овлиягулиева.

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