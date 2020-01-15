Каталония, Испания, , 19:25 — REGNUM Житель Каталонии, предположительно, погиб из-за крышки от взорвавшегося реактора химзавода, пробившей кровлю его дома. Об этом 15 января сообщает агентство EFE.

59-летний мужчина погиб в результате взрыва с последующим пожаром, который произошёл вечером 14 января на предприятии IQOXE ((«Химическая промышленность окиси этилена»). На жителя Каталонии, жившего в трёх километрах от места взрыва, обрушился потолок, после того, как на кровлю дома упал лист железа весом почти в тонну.

Как сообщил агентству EFE мэра города Таррагона Пау Рикому, вероятнее всего, упавший лист железа является крышкой от взорвавшегося на химпредприятии реактора.

Всего в результате взрыва на химпредприятии погибли два человека, пострадали восемь человек. Причины и обстоятельства возникновения пожара не называются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о химической угрозе, объявленной в Каталонии после взрыва с последующим пожаром на предприятии по производству этилена.

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