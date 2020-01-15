Москва, , 18:00 — REGNUM Суд в Москве арестовал на пять суток мужчину, спустившегося на пути на станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, иницидент произошёл 8 января. 23-летний приезжий в состоянии алкогольного опьянения умышленно осуществил спуск с платформы на жёсткий путь. Машинист применил экстренное торможение и смог остановить электропоезд перед пассажиром.

Дежурившие на станции сотрудники УВД на Московском метрополитене помогли мужчине подняться на платформу, после чего на него был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Позднее суд назначил задержанному наказание в виде административного ареста.