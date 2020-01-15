Исламабад, , 18:11 — REGNUM До ста человек возросло количество жертв снегопадов, сильных ливней и схода снежных лавин в Пакистане. Об этом 15 января сообщает пресс-служба национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

По данным ведомства, 100 человек погибли, более 200 домов были повреждены в результате сильных ливней, а также снегопадов и схода снежных лавин. Работы по оказанию помощи пострадавших в результате удара стихии в районах Азад Кашмира и Белуджистана продолжаются.

Отмечается, что пострадавшим была оказана вся возможная помощь. Среди пострадавшего населения местными властями были распределены более 2000 палаток, 1500 одеял, сухих рационов, лекарств и теплой одежды.

В семи округах провинции Белуджистан, попавших под воздействие стихии, объявлено чрезвычайное положение. Из-за суровых погодных условий было перекрыто движение на большей части автодорог провинции. По данным Департамента метеорологии Пакистана, затяжные ливни и снегопады могут продолжиться на территории Пакистана в течение ещё нескольких дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 64 погибших в результате схода лавин в пакистанской части Кашмира.

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