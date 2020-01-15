Дамаск, , 17:11 — REGNUM Два человека погибли в результате срабатывания взрывного устройства на юге Сирии. Об этом 15 января сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Взрыв прогремел в сирийской провинции Эс-Сувейда, в одной из деревень, расположенных в центральной части региона.

По предварительным данным, двое мужчин наткнулись на взрывное устройство, оставленное боевиками, входившими в террористические боевые формирования, воевавшие на юге Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи турецких военных в результате подрыва заминированного автомобиля на севере Сирии.

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