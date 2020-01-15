Вена, , 17:24 — REGNUM Обвиняемый в убийстве, совершённом более 20 лет назад, был экстрадирован властями Австрии в Россию. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Сообщается, что компетентные органы Австрийской Республики экстрадировали в Россию Гарри Григорянца по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Мужчина обвиняется в убийстве.

По версии следствия, мужчина в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края совершил убийство своего знакомого по причине личного неприязненного отношения к нему.

Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Летом 2019 года он был найден и задержан на территории Австрии, а в декабре 2019 года было удовлетворён запрос со стороны России о его выдаче.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдаче Черногорией России экс-генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Александра Попова, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.