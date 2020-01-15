Самара, , 16:18 — REGNUM Сотрудника полиции в Самаре подозревают в нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом 15 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, ночью с 6 на 7 января текущего года подозреваемый в нетрезвом состоянии управлял автомобилем «Тойота Камри». Двигаясь по Волжскому шоссе Красноглинского района он нарушил правила дорожного движения. В результате его автомобиль съехал на обочину, где врезался в световую опору и в дерево.

В результате ДТП девушка 1995 года рождения, которая находилась в салоне автомобиля, скончалась от полученных повреждений. Водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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