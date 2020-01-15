село Березовка, , 15:59 — REGNUM В селе Березовка на территории Пермского края в результате пожара погибла пятилетняя девочка. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело — по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 14 января в квартире двухэтажного дома возник пожар. В горящем помещении находились двое детей: пятилетняя девочка и восьмилетний мальчик. Став очевидцем ЧП, проживающий в соседнем доме мужчина проник в квартиру через окно и смог спасти мальчика. С ожогами и ребёнок, и его спаситель госпитализированы.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причины возникновения возгорания и нахождение детей без присмотра взрослых», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.