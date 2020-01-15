Батуми, Грузия, , 15:53 — REGNUM Трое мужчин в Батуме перегрузили лифт, который находился на 11-м этаже, что вызвало аварийную ситуацию. Об этом сообщает Аджарское телевидение.

По данным журналистов, инцидент произошел в новостройке, которую еще не сдали в эксплуатацию. Мужчины перегрузили лифт стройматериалами, из-за чего кабина стала резко спускаться. Все, кто находился в лифте, пострадали, но несильно.

«Когда пациенты были доставлены, они были в стрессовом положении. Проведены все нужные обследования. У них нет серьезных повреждений и травм, но исходя из того, что произошел стресс, они остаются в стационаре, их состояние удовлетворительное», — рассказал журналистам директор Республиканской больницы Батуми Мераб Халваши.

Он отметил, что скоро все трое смогут отправиться домой.

Представитель строительной компании Ника Думбадзе объяснил, что лифт не упал из-за перегруза, а произвел аварийный спуск. Специалист отметил, что при падении кабины все, кто там находился, непременно бы погибли, ведь падение бы произошло с высоты более 30 метров. Резкий спуск же, по его мнению, был вызван резким дисбалансом с противовесом, но тросы выдержали.