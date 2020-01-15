Сеул, , 16:00 — REGNUM В 2019 году в Южной Кореи было зафиксировано 1 161 иностранное судно, осуществляющее в территориальных водах страны незаконный промысел. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления морской полицией.

Согласно опубликованным данным, 9,9% или 115 из них были задержаны. Известно, что в 2016 году в стране было задержано 248 иностранных судов (21,2%), осуществлявших незаконную деятельность, в 2017 году — 160 судов (15,5%), в 2018 году — 136 судов (13,3%).

Отмечается, что в 2016 году в исключительной экономической зоне Южной Кореи фиксировали в среднем 214 иностранных судов в день, однако в 2019 году данный показатель сократился до 196 судов в сутки.

По оценкам специалистов, снижение уровня незаконного промысла в территориальных водах страны поспособствовало увеличению объёмов добычи морепродуктов.

По состоянию на конец ноября 2019 года общий объём добычи морепродуктов составил 461 289 тонн, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.