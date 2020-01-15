Уфа, , 16:03 — REGNUM Подача газо‑ и водоснабжения, электричества и тепла возобновлена во втором, третьем и четвертом подъездах жилого дома в Уфе, в котором произошел хлопок газа. Об этом 15 января сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, в целях сохранности личного имущества потерпевших и охраны общественного порядка на месте происшествия дежурят полицейские. В настоящий момент пять жильцов дома согласились проживать в Центре размещения пострадавших.

Двух пострадавших (женщину 1982 г.р. и ее сына 2004 г.р.), после оказания им медицинской помощи, отпустили домой. Мужчина 1988 года рождения продолжает оставаться в медицинском учреждении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 15 января в двухэтажном доме в Уфе произошел хлопок газа, в результате которого обрушились потолок и межкомнатные перекрытия. В результате пострадали три человека.

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