Ташкент, , 15:28 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Шайхонтохурском районе Ташкента погибла 56-летняя женщина, сообщили 15 января в пресс-службе городского ГУВД.

Сообщение о ДТП поступило 15 января в 01:55 (14 января 23:55 мск). Водитель автомобиля ВАЗ-2107 находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Он не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего пострадала женщина, занимающейся торговлей вдоль дороги. От полученных травм она скончалась в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в центре Ташкента произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человек. Водитель автомобиля Cobalt допустил столкновение с четырьмя автомобилями, которые остановились на красный сигнал светофора.

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