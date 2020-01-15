Черкесск, , 15:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь тушат пожар в Худесском участковом лесничестве в Карачаевском районе. Накануне, 14 января, появилась информация о том, что в трех километрах от села Карт-Джурт, произошло возгорание лесной подстилки.

Огонь распространился на площади 0,7 гектара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Поскольку пожар произошел уже с наступлением темного времени суток, его тушение не было завершено. Утром, 15 января, площадь пожара увеличилась до 3,8 га. Из них активное горение отмечено на одном гектаре.

К тушению пожара привлечены 22 человека. Как отметили в МЧС, угрозы населенному пункту нет.

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