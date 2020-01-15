Колбель , , 15:26 — REGNUM В Польше в районе города Колбель в аварии погибли четыре человека, сообщил 14 января польский новостной портал Tvn24.

«Грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, не обнаружили никаких признаков жизни среди людей, которые находились в автомобиле», — рассказал спасатель Мацей Жодиговский.

Двое погибших были братьями, жителями Ровенской области. Водитель грузовика остался цел и на момент аварии был трезвым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Орловской области погибли три гражданина Украины, семь человек получили травмы.

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