Колбель , 15 января 2020, 15:26 — REGNUM В Польше в районе города Колбель в аварии погибли четыре человека, сообщил 14 января польский новостной портал Tvn24.
Двое погибших были братьями, жителями Ровенской области. Водитель грузовика остался цел и на момент аварии был трезвым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Орловской области погибли три гражданина Украины, семь человек получили травмы.
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