Москва, , 15:16 — REGNUM Сотрудники московской полиции задержали мужчину, удерживавшего девушку в одном из зданий ТЦ «Москва-Сити», расположенного в Москве на Пресненской набережной. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сегодня на службу «02» поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в нем указывается, что на место происшествия немедленно прибыли представители полиции, освободившие девушку и задержавшие злоумышленника.

Кроме этого, указывается, что в результате произошедшего нет пострадавших и что задержанного отправили в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что еще двое жителей Ингушетии задержаны в ходе расследования убийства начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.