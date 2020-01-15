Курган, , 15:06 — REGNUM В Кургане осуждён завкафедрой университета, получивший взятку проектором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Установлено, что 58-летний завкафедрой КГУ в апреле 2018 года в обмен на успешную сдачу госэкзамена предложил студентам приобрести проектор стоимостью 12 тыс. рублей. Кроме того, преподаватель составил положительные отзывы на выпускные квалификационные работы «скинувшихся» на взятку студентов.

Завкафедрой признал свою вину. Суд приговорил его к четырём годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года, а также лишил права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях в течение двух лет.