Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:13 — REGNUM В Нижнем Тагиле суд избрал меру пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве восьмилетнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Тагилстроевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в следственный изолятор до 13 марта 2020 года.

«Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 4 августа 2019 года. В тот день мужчина устроил стрельбу из пневматики по пустым банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. В стрельбе также принимали участие несколько подростков, которым 35-летний гражданин передавал своё ружьё.

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Одна из пуль попала в голову семилетнему ребёнку (2 января 2020 года ему исполнилось восемь лет), который оказался никем незамеченный в зарослях. Мальчику вызвали скорую помощь и госпитализировали сначала в Нижнем Тагиле, а затем перевезли в Екатеринбург.

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Медики провели несколько операций, но спасти жизнь ребёнку не удалось — он скончался 12 января 2020 года.

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В отношении подозреваемого полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

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В свою очередь СКР после смерти ребёнка возбудил уголовное дело по подозрению в убийстве. Вскоре 35-летнему гражданину предъявили обвинение, а следствие ходатайствовало о помещении обвиняемого в СИЗО.

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