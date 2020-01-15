Оренбург, , 14:51 — REGNUM В Оренбурге на четвертом этаже жилого дома по ул. 60 лет Октября произошло частичное разрушение балконной плиты. В результате возникла аварийная ситуация, никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В Оренбурге частично обрушился балкон Пресс-служба администрации Оренбурга

В мэрии отметили, что уже проведены первоочередные работы. Разрушенную конструкцию сегодня, 15 января, демонтируют, а балконную дверь заблокируют. Когда погодные условия станут благоприятным, специалисты установят новую балконную плиту.

Стоит отметить, что это не первый случай разрушения балкона в многоэтажках по ул. 60 лет Октября. В конце 1990 годов обрушился балкон, на котором находились пять человек. Из них двое погибли.