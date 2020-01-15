Лима, , 14:57 — REGNUM Туриста из Аргентины могут приговорить к лишению свободы за повреждение и осквернение одного из строений в древнем перуанском городе Мачу-Пикчу. Об этом сообщает портал Diario Correo.

Шестеро туристов, среди которых также были граждане Бразилии, Чили и Франции, незаконно проникли в запретную зону Храма Солнца. Аргентинец отломил кусок камня, что привело к частичному обрушению стены и появлению трещины в полу строения. Смотрители также нашли фекалии в месте, где находились туристы.

Речь идёт о непоправимом ущербе для исторического объекта Перу. Туристов арестовали, пятерых депортируют из страны. Аргентинец признал свою вину за повреждение строения, меру наказания для него определит суд.

Как сообщало ИА REGNUM, перуанцы считают древний город инков священным местом. Ранее их возмутили туристы, делавшие в Мачу-Пикчу снимки в непристойном виде.

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