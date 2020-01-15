Уфа, , 15:29 — REGNUM Приговор участникам группы, совершившим разбойное нападение в санатории «Танып», ужесточен в Башкирии. Об этом 15 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, Верховный суд Башкирии удовлетворил представление надзорного ведомства по уголовному делу о разбойном нападении в санатории «Танып».

Отмечается, что Караидельский межрайонный суд признал трех мужчин, проживающих в Балтачевском районе, виновными в разбое.

Судом было установлено, что, надев на головы шапки с прорезями для глаз и маскировочные халаты, мужчины подъехали на автомашине к санаторию «Танып».

Одни из преступников ударил охранника санатория монтировкой по голове, после чего злоумышленники повалили его на землю, заклеили рот скотчем и связали веревкой.

Преступники попытались взломать банкомат, но когда у них это не получилось, уничтожая улики, сожгли видеорегистратор. Халаты и монтировку они выбросили, скрываясь с места преступления.

Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на срок от двух лет до двух лет и шести месяцев в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого, судом были взыскана с подсудимых в пользу потерпевшего компенсация морального вреда в сумме 90 тысяч рублей.

Отмечается, что прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

Верховный суд Башкирии согласился с доводами надзорного ведомства и ужесточил наказание. В результате мужчинам назначено наказание от трех лет до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

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