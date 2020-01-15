Тбилиси, , 14:35 — REGNUM В грузинском селе Ванта беременная женщина скончалась от гриппа. Такое предположение 14 января сделали журналисты тбилисской газеты «Резонанси».

»Через других я знаю, что у женщины была температура и, видимо, она не обратилась к врачу. Когда ее осмотрел наш врач, у нее уже остановилось сердце», — цитирует издание слова главы местного муниципалитета Георгия Напирели.

Он также рассказал, что семья погибшей находится в трудном материальном положении.

Сообщается, что женщина была на 21-й неделе беременности. Осложнений в ходе беременностей не наблюдалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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