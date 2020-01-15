Рязань, , 14:25 — REGNUM В полицейский микроавтобус 15 января врезался грузовик на улице Ленина в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщения в социальных сетях. От удара спецмашина перевернулась на бок на перекрёстке.

В аварию попали две «ГаЗели». Автомобиль полицейских принадлежит кинологической службе. Очевидцы аварии сообщают, что водитель грузовика не пропустил спецтранспорт.

В региональном УМВД пояснили, что полицейская машина ехала на красный цвет светофора, но с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате ДТП никто не пострадал.