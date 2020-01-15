Дамаск, , 14:06 — REGNUM Нанесён ракетный удар по военной авиабазе Т-4 в восточной части провинции Хомс. Это произошло в 22 часа 10 минут 14 января 2020 года.

По словам военного источника новостного ресурса Al-Masdar News, на авиабазе был слышен ряд взрывов после того, как некоторым ракетам удалось поразить намеченные цели. Он добавил, что хотя некоторые ракеты действительно попали в базу, сирийские ПВО смогли перехватить несколько ракет. Источник предположил, что ракеты были пущены с самолёта ВВС Израиля.

Хотя нет никаких подтверждений о том, кто стоит за нападением, полевые репортеры утверждают, что ракеты были выпущены с самолета, который вошел в правительственные районы с территорий, контролируемых Сирийскими демократическими силами при поддержке США и сил коалиции.

Издание пишет, что на авиабазе Т-4 находятся как иранские, так и российские военнослужащие. В прошлом она неоднократно становилась мишенью израильских вооруженных сил.

По информации Телеграм-канала «Усы Асада», четыре ракеты поразили ряд целей, пару зданий разрушено. Накануне на базе Т-4 приземлились два самолёта из Тегерана. Какой груз был доставлен, неизвестно.

Канал также пишет, что сирийское правительственное агентство SANA возложило ответственность на ВВС Израиля, а также обвиняет военную базу США в районе Эт-Танф, которая расположена у границы с Иорданией. Сообщается об ограниченном материальном ущербе.