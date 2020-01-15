Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили дело об административном нарушении против создательницы Sci-Hub (ресурса, который предоставляет бесплатный доступ к текстам научных статей) Александры Элбакян, сообщили 15 января в главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что 10 декабря 2019 года на заседании комиссии по этике, которая разбирала заявление Элбакян об «унижениях и оскорблениях», которым она «подвергалась … со стороны и преподавателей, и студентов» позволила себе агрессивное поведение, в том числе плевки в присутствовавших на заседании

«Возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — сообщили ТАСС в полиции.

По словам одной из выпускниц, она сделала это из-за того, что члены комиссии «обращались с ней грубо».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Московский городской суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к интернет-ресурсам порталов Sci-Hub и LibGen, удовлетворим тем самым иск крупной международной научной издательской компании Springer Nature, которая обвинила порталы Sci-Hub и LibGen в публикации трёх статей без соблюдения авторских прав.

Читайте также: Две научные онлайн-библиотеки заблокированы за пиратство