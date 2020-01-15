Барнаул, , 13:58 — REGNUM После небольшого затишья в Алтайском крае вновь передано штормовое предупреждение в связи с непогодой.

Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на данные синоптиков, 17 и 18 января в крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления. Помимо этого, порывы ветра могут достигать 25 — 30 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, сильная гололедица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае не прекращались более месяца, а уборка улиц Барнаула не раз становилось предметом нареканий в адрес городской мэрии.

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