Ростов-на-Дону, 15 января 2020, 13:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону водитель автобуса высадил пассажиров в кусты и застрял. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях, передаёт ИА REGNUM.
«Автобус №170 высаживал пассажиров на обочине в посёлке Темерницкий и застрял. Рядом проезжали парни на джипе и помогли вытащить автобус. Не проехали мимо, молодцы», — написал подписчик паблика «Ростов Главный».
Большинство комментаторов высказались положительно в отношении помощников. Однако эвакуацию стоит доверить специальным службам, отметила часть интернет-пользователей.