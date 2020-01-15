Самара, , 13:52 — REGNUM Подозреваемого в двойном убийстве задержали сотрудники Росгвардии в Тольятти. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.

По предварительной версии следствия, во время распития спиртных напитков в частном доме на улице Непорожнего подозреваемый 1965 года рождения поссорился с сыном и соседом. Он нанес мужчинам ранения, от которых они скончались, считают следователи.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение об этом преступлении от местной жительницы, которая являлась женой одного из потерпевших.

Отмечается, что в момент задержания подозреваемый предположительно находился в нетрезвом состоянии и держал в руках холодное оружие со следами бурого цвета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105.

Расследование дела продолжается.

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