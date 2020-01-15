Москва, , 13:55 — REGNUM Ранение из травматического пистолета получил народный артист России Александр Серов в ходе конфликта в кафе. Об этом он рассказал изданию StarHit.

Инцидент произошел в Московской области в конце 2019 года. Певца, по его словам, позвали на улицу «поговорить по-мужски», однако беседы не получилось, так как один из участников оказался вооружён.

Злоумышленник выстрелил артисту в ногу, а затем скрылся. В полицию Серов обращаться не стал, пулю извлекли медики. Певец признался, что пока прихрамывает и продолжает наблюдаться у врачей.

«Но, думаю, быстро заживет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве избили сына автора-сатирика Михаила Жванецкого.

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